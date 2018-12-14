Savaş; “Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesini hayata geçireceğiz”

Bizler de yer tespitini 100 gün içerisinde tamamlayıp bu devasa projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Aydın'da Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı'nda yer aldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, "Hemşerilerimize AK Parti iktidarı olarak verdiğimiz büyük bir sözü daha tutuyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Aydın'a çok büyük bir proje getiriyoruz. Aydın tarımsal yatırımın merkezi olacak. Çiftçilerimiz daha fazla üretecek, ürettikçe daha fazla zenginleşecek. AK Parti iktidarıyla bu bereketli topraklardan yatırım fışkıracak. Bunun sözünü veriyoruz. Projeler teker teker hayata geçmeye başladı. Ne denli büyük projeler olduğunu, proje hayata geçince sadece Aydın değil bütün bir Türkiye görmüş olacak inşallah. Sayın Valimize çalışmalarından, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza da bu büyük desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiftçimiz ve Vatandaşlarımız Her Açıdan Kazanacak

Sera OSB' nin kurulmasındaki amaca ve proje hayata geçince de elde edilecek kazanımlara yönelik değerlendirmelerde bulunan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu devasa projeyle tarımsal yatırım ve üretimde verimliliği artıracağız, tam otomasyonlu seraların kurulmasını sağlayacağız. Ulusal ve uluslararası seviyede rekabete dayalı büyük ölçekli tarımsal üretimi gerçekleştirmek için muhteşem bir yatırımdan bahsediyoruz. Çiftçilerimize örnek olacak bir model oluşturuluyor. Bu modeli yaygınlaştıracağız, bu yatırımlara fiziksel ve sosyal altyapı da sağlanmış olacak. Mevcut jeotermal kaynakların sera ısıtmasında kullanılarak önemli bir maliyet unsuru olan ısıtma giderlerini en aza indireceğiz. Yeni iş imkanları oluşacak, tarım sanayinde tam bir entegrasyon sağlanmış olacak. Kısacası Aydın ülkemizin en önemli tarım merkezi haline gelecek" diye konuştu.

İhalesi Yapılan Otoyollar Da Tamamlanınca Mevcut Pazarımız Daha Da Genişliyor

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Aydın -Denizli otoyolu projesinin de tamamlanarak hayata geçmesinin ardından Aydın'daki tarımsal yatırımların çok daha hız kazanacağına dikkat çeken Mustafa Savaş, "İhalesi yapılan kesim İzmir'den Antalya'ya (Alanya) kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak otoyolun 154 kilometrelik ikinci etabını kapsıyor. Aydın-Denizli Otoyolu ile sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate inecek. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli gibi kentleri birbirine bağlamanın yanında, Pamukkale, Efes antik kentleri gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki turistik bütün tesislerin ve bu bölgelerdeki illerin taze ve kaliteli tarım ürünü ihtiyacını karşılamak için fırsatlar doğacak. Aydın çok büyük bir pazara hitap ederek hizmet sunacak. Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi de bundan dolayı çok önemli. Aydın bir tarım kenti olacak ve bunu kendi markalarıyla tescilleyecek. Bu zenginliği uygulamalı teknoloji ağırlıklı Tarım Üniversitesi ile taçlandırmak en büyük hayallerimizden birisi. İnşallah ona da sıra gelecek diyelim" dedi.