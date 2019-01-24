Savaş; “Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız, işçilerimizin sendikal haklarının garantisi biz olacağız"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde tartışmalara neden olan işçilerin sendikal haklarıyla ilgili açıklama yaptı.

İşçilerin sendikal haklarının en büyük güvencesinin kendileri olacağını hatırlatan Mustafa Savaş, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda yaşanan sendika sorununu çözeceğini, Büyükşehir Belediyesi'nde hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağını söyledi.

Birileri tarafından yalana dayalı algı oluşturulmaya çalışıldığının altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş, "Vatandaşımıza anlatabilecekleri projeleri yok. Vaat ettiklerini de zaten yapamadılar. 2014'te vatandaşlarımıza 133 proje vaat ettiler, bunların sadece 13'ünü yapabildiler. 120 proje hayata geçmemiş. Niye yapamadılar bunları! Vaat etmek ne de olsa bedava. Ama proje yönetimi başarılı bir bütçe yönetimini gerektiriyor. Finansman gerektiriyor. Bütçe yönetimini de beceremedikleri için bu 120 proje haliyle hayata bile geçmedi. Bunları da ifade etmeye yüzleri yok. Haliyle ne yapacaklar, yalana dayalı haberlerle bu kayıplarının önüne geçmeye çalışacaklar. Amaçları korku salmak, amaçları vatandaşımız ve işçilerimiz üzerinde bize muhtaçsınız algısı oluşturmak. Ama yanıldıkları bir şey var. Bu millet size muhtaç değil, ama sizler o koltukta oturmak için bu millete muhtaçsınız. İşçilerin sendikal haklarını da yok sayarak vatandaşa iyice sırtlarını döndüler. İnancımız o ki, hemşerilerim 31 Mart günü sırtındaki bu büyük kamburdan kurtulacak. Artık onları sırtında taşımayacaktır. Unutulmasın, hiçbir irade işçiye ve emekçiye rağmen başarı sağlayamaz, bunu 31 Mart akşamı çok net görecekler" diye konuştu.