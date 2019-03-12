Savaş; “Milletimiz, İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir”

AYDIN (İHA) –Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıldönümü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mustafa Savaş, yayınladığı mesajda; “İstiklal Marşımız, vatan topraklarımızın kurtuluşu, devletimizin kuruluşu açısından tarihi öneme sahip bir rehber; gelecek yüzyıllarımıza yönelik bir projeksiyon; ilelebet yaşayacak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin asla engellenemeyecek olan bağımsızlık haykırışıdır. İstiklal Harbimizin ne denli büyük bir irade, fedakarlık ve cesaretle destana dönüştüğünü göstermesi bakımından tarifsiz bir öneme sahiptir. Gözyaşının gurura, cesaretin kahramanlığa dönüştüğü bu dizeler dosta güven, düşmana korku salmaya devam edecektir. İnanıyorum ki aziz milletimiz, Mehmet Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu bütün bu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. Bu vesileyle İstiklal Marşımızın kabulünün 98. Yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.