Savaş; “Turizmi yeniden yapılandıracağız”

Seçim çalışmalarına Kuşadası'nda devem edn Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, turizmcilerle yaptığı toplantıda Aydın'da turizmi yeniden yapılandıracaklarını söyledi. Mustafa Savaş "Aydınlı hemşehrim tatilini Bodrum'da, Antalya'da geçiriyorsa Aydın'ın eksiği çok demektir" dedi.

Turizm sektörünün ve turizm yatırımcılarının sorunları Aydın'ın değişmeyen konularından birisi olmaya devam ediyor. Aydın'ı turizmde yeniden yapılandırma sözüyle seçim çalışmalarına devam eden Cumhur İttifakının Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kuşadası'nda turizmcilerle bir araya geldi.

Korumar Otel'de gerçekleştirilen ve turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Mustafa Savaş, turizm ve turizm yatırımları bakımından 31 Mart'taki yerel seçimlerin Aydın için kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Toplantıda önce turizmcilerin istek ve sorunlarını dinleyen daha sonra da hayata geçireceği turizm projeleri hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Savaş, turizmde gider odaklı değil de gelir odaklı bir yatırım anlayışını hakim kılacaklarını bunun için de müşteri memnuniyetine çok önem vereceklerini söyledi. Savaş'ın öncelikli hedefinin gelir seviyesi yüksek turistler olduğunu belirtti.

"Aydınlı hemşerim Didim'e ve Kuşadası'a değil de Bodrum'a gidiyor”

Aydın'ın sahip olduğu dinamikleri kullanamayan ve bunları her geçen gün daha da körelten bir Büyükşehir Belediye Başkanına sahip olduğuna iddia eden Mustafa Savaş, turizmde dış pazar kadar iç pazarı da hedeflediklerini ifade etti.

Aydın'da yaşayan yerleşik halkın yıllık izinlerini Aydın'da değil de ülkenin farklı bölgelerinde geçirdiğinin altını çizen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Aydınlı hemşehrilerim, denize girmek için tatilini Kuşadası ve Didim'de değil de Bodrum'da, Alaçatı'da, Çeşme'de, Alanya'da ve Antalya'da geçiriyor. Kendi ilimizdeki otelleri değil de o bölgeyi tercih ediyor. Ama Bodrum'daki, Çeşme'deki, Alaçatı'da ki, Alanya ve Antalya'daki vatandaşlarımız senelik izinlerini kendi memleketlerinde geçiriyorlar. Demek ki burada ters ve yanlış bir durum var. Biz sorunları biliyoruz. Akılcı politikalar sunacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Tuvalet kokusu, bozuk yollar, kötü kaldırımlar varken turist gelmez”

Yerel yönetim probleminin Aydın'ın en büyük sorunu olduğunu ileri süren Mustafa Savaş, "Turist konfora gelir, dinlenmek ister, gezip dolaşmak ister. Eğlenceye gelir. Bunun için de düzgün tesisler, düzgün yollar ve güvenle yürüyeceği kaldırımlar, arabasını park edeceği otoparklar olmalı ki otelden çıkıp şehre insin. Trafik sorunu bulunmamalı. Aydın'da bu sorunların hepsi var. Kendi hemşehrilerimiz bu sorunlardan kaçmak için başka illerdeki tatil bölgelerine gidiyor. Aydın'ı yeniden bir turizm merkezi haline getirip şehre döviz girdileri sağlamak istiyorsak bu sorunları çözmemiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Aydın genelinde turizm gelirlerinde artış sağlamak için turizm faaliyetlerinde çeşitlilik sağlanmasının zorunlu olduğunu dile getiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Yurtdışında emeklilik fonlarının desteklediği çok büyük bir pazar var. Bu kişilerin Aydın'da tercih edeceği hizmetleri sunacak olan tesislerin hayata geçmesine önayak olacağız. Altyapı için bütün desteği sunacak, düzenli şehir planlaması ile de var olan sorunları da çözeceğiz. Her sene kamp için Antalya'ya gelen spor kulübü sayısı ikibin beş yüz civarı. Biz bu pazara da dahil olacağız. Ayrıca termal turizmi de doğru bir strateji ile Aydın'ın parlayan yıldızlarından birisi yapmak istiyoruz. Daha yapacak çok işimiz, çözecek çok sorunumuz var. Hepsini hemşehrilerimle, üniversiteyle ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek birlikte çözeceğiz inşallah" diyerek turizmcilerden destek istedi.