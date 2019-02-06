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Savaş ve Akın'dan Efeler çıkarması

Cumhur İttifakı’nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Adnan Menderes Mahallesi’nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Efeler Adnan Menderes Mahallesi'nde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.


Ziyaretlerde AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve yönetimi ile MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve yönetimi, Savaş ve Akın'a eşlik etti. Savaş ve Akın'a ziyaretlerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sık sık fotoğraf çektirdi. Mustafa Savaş ve Ümmet Akın ise Adnan Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri ziyaret esnasında kendilerine gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederlerken, vatandaşlarla bir araya gelip sohbet ettiler.

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