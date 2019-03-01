Savaş ve Kale, İncirliova seçim koordinasyon merkezini birlikte açtı

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, İncirliova seçim koordinasyon merkezinin açılışını birlikte yaptı.

İncirliova ve Acarlar halkının yoğun teveccühüyle karşılanan İncirliova Belediye başkan Gürşat Kale, tezahüratlar eşliğinde ikinci döneminde İncirliova için yapacaklarını anlattı. İncirliova genelinde yapılan yatırımlardan söz eden Kale; “ Daha önce ilçe merkezinde sadece 6 mahallemize hizmet veren İncirliova Belediyemiz, 2014 yılında çıkartılan ve yürürlüğe giren Büyükşehir/Bütünşehir Yasası ile ilçe merkezi 6 mahalle, Acarlar ve köy tüzel kişiliği ortadan kalkan yerleşim birimlerimizin tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Mahalle muhtarlarımız ile yaptığımız istişarelerin yanı sıra sizlerden gelen talepleri de dikkate alarak 59 aylık görev süremiz içerisinde İncirliova'mız geneline yaklaşık 11 milyon 500 bin TL maliyetle 320 bin metrekare yol yapım, bakım, onarım, kaldırım ve modernizasyon çalışmasını tamamladık. Ayrıca, ilçemiz genelindeki okul, cami, Kur'an Kursu, sağlık ocağı, mescit bahçeleri ile mezarlıklarımızın iç kısımlarında ihtiyaç duyulan alanlarda da parke taşı döşeme işleri belediyemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapmış olduğumuz tüm bu hizmetler siz değerli vatandaşlarımıza ve İncirliova'mıza hayırlı olsun” dedi.

İncirliova'da coşkulu bir kalabalığa hitap etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Mustafa Savaş, "Merakla beklenen proje lansmanımızı muhteşem bir kalabalığın önünde gerçekleştirdik. Bugün de İncirliova'da mükemmel bir kalabalık var. Vatandaşlarımızın coşkusu, projelerimize destekleri çok güzel. Herkes inanmış durumda. Devletimizle, hükümetimizle istişare sonucu belirlediğimiz projeler bunlar. Önümüzdeki 5 yılda Aydın'da 16 milyarlık yatırım, 50 bin kişiye de istihdam sağlayacağız. CHP 'li Büyükşehir Belediye Başkanı 2014'te söz verdiği projeleri hayata geçirebilmiş olsa Aydın sorunları daha az olan bir Aydın olurdu. Fakat açıkladıkları 133 projenin 13 tanesini yapabilmiş çok başarısız bir yönetim var karşımızda. Başarısız oldular ve ilimizde var olan sorunlar daha da arttı. O kayıp yılları el ele vererek iki senede biz telafi edeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak Nisan ayından itibaren 53 projeyi biz yapacağız. 7 projeyi devletimiz yapacak, 10 projeyi de Büyükşehir Belediyesi, devlet ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

"Daha fazla ticaret daha fazla kalkınma"

Aydın'ın dinamiklerini kullanarak ile yatırım ve istihdam getireceklerini dile getiren Mustafa Savaş, "Tarım, turizm ve termal gibi zenginliklerimiz varken yatırım ve kalkınma konuşamayan, bunu ağzına bile alamayan bir CHP'li Büyükşehir Belediye yönetimi var. Çünkü anlamıyorlar bu işten. Doğaya, çevreye ve dokuya zarar vermeden hayata geçirilecek projeler varken onlar hala vatandaşı kendilerine muhtaç bırakma çabasında. Milyarlarca liralık yatırımlar yerine onlar çerçöpe para harcama derdinde. CHP'li mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı, Mustafa Savaş ticaretten anlar demiş. Bunu kendisi de itiraf etmiş. Çok da doğru demiş. Ticaretten de sosyal yardımlardan da çok iyi anlarız. Sosyal yardımları daha kurumsal ve daha etkili yapmakla kalmayacak, Aydın'a çok önemli yatırımları da getireceğiz. Çünkü yatırım demek istihdam demek, daha fazla aş daha fazla iş demek. Büyükşehir Belediye yönetimi olarak buna öncülük etseler, koordinasyonu ve altyapıyı sağlasalar bütün bu yatırımlar tabii ki Aydın'a kolayca gelebilirdi. Ama kimseyle diyalog dahi kurmadılar. Söz veriyorum Nisan ayından itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu kayıp yılları her birlikte en geç 2 sene içerisinde telafi edeceğiz" diye konuştu.