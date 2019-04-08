İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Savaştan kaçan 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Aydın’daki bir çiftlikte çalışan ağabeyi ve amcasına yardıma gelen 12 yaşındaki Ahmed El Ahmed, 2 metre derinliğindeki gübre çukurunda ölü bulundu.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Aydın'daki bir çiftlikte çalışan ağabeyi ve amcasına yardıma gelen 12 yaşındaki Ahmed El Ahmed, 2 metre derinliğindeki gübre çukurunda ölü bulundu. Gübre çukurundan çıkartıldıktan sonra yıkanan ve üzerine temiz elbiseler giydirilen Ahmed'in ölümüyle ilgili çiftlik sahibi ve yakınlarının ifadesine başvuruldu.


Olay, Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde Veysel ve Ahmet G. kardeşlere ait büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; anne babasını geride bırakarak Suriye'deki iç savaştan kaçan Ahmed El Ahmed (12), Aydın'a gelerek 15 ay önce oturma izni aldı. Ağabeyi ve amcasına yardım etmek için Aydın-Muğla karayolu kenarındaki çiftlikte çalışmaya başlayan Ahmed El Ahmed, bu sabah saatlerinde hayvanların bakımı yapıldıktan sonra ortadan kayboldu. Ahmed El Ahmed, 2 saat süren aramaların ardından çiftliğin uç bölümünde yer alan yaklaşık 5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki tamamına yakını dolu olan gübre çukurunda ölü bulundu.



Çukurdan çıkarıp yıkadılar


Amcası ve ağabeyi tarafından ölü olarak bulunduğu gübre çukurundan çıkartılan Ahmed El Ahmed, işçilerin yaşadığı misafirhanenin önüne getirilerek önce yıkandı ve daha sonra üzerine temiz kıyafetler giydirildi. Çocuğun üzerini battaniyeyle örten yakınları, olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ahmed El Ahmed'in cenazesi ve ölü bulunduğu gübre çukurunda incelemeler yaptı. Suriyeli çocuğun cenazesi, otopsi için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri, verilen çelişkili ifadeler ve çiftlikte güvenlik kamerası bulunmamasından dolayı işletme sahibi Veysel G. ve Ahmed El Ahmed'in amcasını ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Savaştan kaçarak daha güzel bir yaşam için geldiği Aydın'da hayatını kaybeden Suriyeli çocuktan geriye, ölü bulunduğu gübre çukurunun yanındaki kazağı ile çizmesi kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.