Sebahattin Ali'nin dizeleri Kuşadası'nda yankılandı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın önemli yazarlarından olan Sabahattin Ali, Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe'nin 'Sabahattin Ali 115 Yaşında' isimli konseriyle Kuşadası'nda anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Kocatepe çifti, yazarın şiirlerinden besteledikleri şarkıları seslendirerek Kuşadalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Sabahattin Ali, Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe'nin Kuşadası'nda verdiği 'Sabahattin Ali 115 Yaşında' isimli konserle anıldı. Pera Düğün Salonu'nda düzenlenen anma konserine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol, belediye meclis üyeleri, İyi Parti Kuşadası İlçe Başkanı Hayati Atlı ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

Anma konseri, Ali Kocatepe'nin Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlere yer verilen anlatımıyla başladı. Ardından, Ali Kocatepe'nin Sabahattin Ali'nin şiirlerinden bestelediği 'Kaz dağlarına olan aşkı' 'Benim meskenim dağlardır', 'Çakır', 'Benimsin diyemediğim', 'Melankoli', 'Eskisi gibi', 'Çocuklar gibi', 'Geçmiyor günler geçmiyor' isimli şarkılar seslendirildi. 'Kürk Mantolu Madonna' kitabıyla hafzalara kazınan usta yazar için Kuşadası'nda gerçekleştirilen anma gecesi büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Kuşadası Belediye Başkan Vekili Funda Şenol Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Aysun Kocatepe ve Ali Kocatepe'ye teşekkür plaketi verdi.