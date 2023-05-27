Seçim yasaklarına saatler kala partililerin çalışmaları devam ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde seçim yasaklarına saatler kala meydanları dolduran siyasi parti temsilcileri, seçim çalışmalarına hız kazandırdı.

Aydın'da 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'ne saatler kala siyasi partiler seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluştururken, seçime saatler kala tüm siyasi partiler Atatürk Kent Meydanı'nda seçim çalışmalarına hız kazandırdı. Saat 18.00 itibariyle başlayacak olan seçim yasakların öncesinde partilerini desteklemeye gelen vatandaşlar da meydanda yoğunluk oluşturdu. Siyasi partilerinin stantlarında bulunan vatandaşlar da ellerine aldıkları tanıtım broşürleri ile seçim çalışmalarında yer alarak partilerinin vaatlerini bölgeden geçen vatandaşlara anlattı.