Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri bugün itibari ile muhtarlıklarda askıya çıkarılırken, Köprülü Veysipaşa Mahallesi Muhtarı Muhtar Murat Aksoy vatandaşların askıya çıkan listeyi mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini ifade etti.

20 Mart-2 Nisan tarihleri arasında askıda kalacak olan seçmen listelerinde isimlerini bulamayan vatandaşlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yapmıştı. Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Aydın'ın Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi Muhtarı Murat Aksoy, “20 Mart saat 08.00 itibari ile seçmen listeleri askıya çıktı. Otobüs durakları ve apartman girişlerine duyuru metni asarak mahalle sakinlerini bilgilendirdik. Geçen seneye göre seçmen sayılarımızda düşüş olmasına rağmen, mahallemizde 3 bine yakın seçmenimiz, ayrıca deprem bölgelerinden mahallemize taşınan depremzede vatandaşlarımız var. Depremzede vatandaşlarımız İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden adres değişikliği beyanlarını yapanlar veya yapmayanlar askıya çıkan listeyi mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor” dedi.

Ayrıca Efeler'de mahalle muhtarlarının apartman giriş kapılarına seçmen listelerinin askıya çıktığına dair hatırlatma yazılarını astıkları görüldü.