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Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya’nın babası Seyfettin Yalçınkaya vefat etti.

MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya vefat etti.


MasterChef Türkiye 2020 programında jüri üyesi Şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya hayata gözlerini yumdu. Ünlü şef acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


“Babamı, arkadaşımı, büyük çınarımı kaybettim. Dua istiyorum hepinizden” mesajıyla babasının vefatını duyuran Mehmet Yalçınkaya, babasının cenazesi için çelenk gönderilmemesini, bunun yerine, Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunulmasını rica etti.


Seyfettin Yalçınkaya'nın cenazesi 24 Temmuz günü cuma namazını müteakip Bolu Yenigüney Köyü Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

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