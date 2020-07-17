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Seferihisar'da kaybolan kadının cesedi Kuşadası'nda bulundu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan kadının cansız bedeni Kuşadası Körfezi’nde bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan kadının cansız bedeni Kuşadası Körfezi'nde bulundu.



İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi'nin sahil kesiminde 4 gün önce bir kadının denize girdiği ve gözden kaybolduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri talihsiz kadının cansız bedenine Kuşadası'nda ulaştı. Edinilen bilgiye göre, 14 Temmuz saat 16.00 sıralarında Burcu Fasha (37) isimli kadının denize girdiği ve gözden kaybolduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri havadan ve karadan çalışma başlatmıştı. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar ve Dalış Emniyet Güvenlik Komutanlığına bağlı dalış timi mensubu dalgıçlar Kuşadası Körfezi'ni 4 gündür gece gündüz taramaya devam etti. Havadan, karadan ve mobil radarla yapılan tüm çalışmaların yanında, DAGEK dalgıçlarının da yaptığı kapsamlı deniz dibi arama çalışmaları 4 gün sürdü.



Bugün saat 17.00 sıralarında Kuşadası Long Beach sahilinde bir kadının hareketsiz şekilde denizin içinde olduğunu gören vatandaşlar durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ölen kişinin 4 gündür denizde aradıkları Burcu Fasha isimli kişi olduğunu tespit etti. Talihsiz kadının cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Olayla tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

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