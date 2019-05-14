Şehir eşleştirme projesi eğitim toplantısı Kuşadası'nda başladı

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı Kuşadası'nda başladı.

Kuşadası'nın Romanya'daki kardeş şehri Sinaia Belediyesi'nden katılımcıların da yer aldığı 4 günlük eğitim programında “Uluslararası Kardeş İlişkileri ve İşbirlikleri”, “Proje Yönetimi” ve “Toplumsal Cinsiyet” eşitliği konuları ele alınacak.

Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlayacak sürdürülebilir yapılar oluşturma hedefiyle, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe Programı (TWIN)” kapsamında; Kuşadası Belediyesi ile Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ve Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) işbirliğinde hazırlanan “Kuşadası -Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi” başlıklı projenin eğitim toplantısı Amara Sealight Hotel'de başladı. Toplantının açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Türkiye ve AB Arasında Şehir-Eşleştirme Hibe Programı'na yapılan başvurulardan sadece 23'ünün kabul edildiği belirterek bunun Kuşadası için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Şerifoğlu program kapsamında yer alan proje yönetimi eğitiminin yeni projelerin hazırlanmasına vesile olabileceğini ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ethem Kerim ise kardeş şehir ilişkilerinin ve sürdürülebilir turizmin önemine dikkat çekerek “Bir yandan 2006 yılından bu yana kardeş şehir olduğumuz Sinaia ile var olan ilişkilerimizin geliştirilmesine, bir yandan da çok önem verdiğimiz bir konu olan sürdürülebilir turizm alanında deneyim paylaşımına olanak sağlayacak bu projenin önemli çıktıları olacağını düşünüyoruz” dedi.

Açılışta konuşan Sinaia Belediyesi Şehir Koordinatörü Marian Panait, Romanya'nın kış turizmi alanında en önemli merkezi olan Sinaia hakkında bilgi vererek sürdürülebilir turizmin iki kent açısından taşıdığı önemi vurguladı.