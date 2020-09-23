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Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi'nden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

133 Nolu Aydın Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi yeni yönetimi, Başkan Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

133 Nolu Aydın Şehir içi Motorlu Taşıtlar Kooperatifi yeni yönetimi, Başkan Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


Okan Yalçın başkanlığındaki kooperatif yönetim, pandemi sürecinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi özel halk otobüsleri esnafına verdiği desteğin önemine vurgu yaptı.


Kooperatif yöneticileri Başkan Çerçioğlu'na duyarlı davranışı ve daima yanlarında olmasından dolayı teşekkür etti. Pandemi sürecinin başından bu yana Büyükşehir'in şoförlere maske desteği vermesi ve araçlarının dezenfekte edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Görüşmede Başkan Özlem Çerçioğlu kooperatifin yeni yönetimine başarılar diledi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğinin süreceğini belirterek, kooperatif yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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