İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Multidisipliner Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, düzenlenen "Şehir Sağlığı Günleri" etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Multidisipliner Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, düzenlenen "Şehir Sağlığı Günleri" etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.


İki oturumlu olarak düzenlenen etkinlik, ŞESAM Müdürü ve Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz'ın açılış konuşması ile başladı. Etkinliğe; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar'ın yanı sıra, sunum sahibi Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri ve Çevre Sağlığı Önlisans Programı öğrencileri ile moderatör olarak etkinliğe katkı sağlayan Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanları ve ŞEŞAM Yönetim Kurulu üyeleri katkı sağladı.


Çevre sağlığı ve şehir sağlığı konularına değinilen etkinlik, davetli kişilerin sunumlarını gerçekleştirmeleri ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.