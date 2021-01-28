Şehir sağlığı günleri etkinliği yapıldı

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Multidisipliner Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı ile Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ŞESAM) iş birliğinde, düzenlenen "Şehir Sağlığı Günleri" etkinliği çevrimiçi olarak gerçekleşti.

İki oturumlu olarak düzenlenen etkinlik, ŞESAM Müdürü ve Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz'ın açılış konuşması ile başladı. Etkinliğe; Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Müdürü Murat Ar'ın yanı sıra, sunum sahibi Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalı öğrencileri ve Çevre Sağlığı Önlisans Programı öğrencileri ile moderatör olarak etkinliğe katkı sağlayan Çevre Sağlığı Ana Bilim Dalında görevli öğretim elemanları ve ŞEŞAM Yönetim Kurulu üyeleri katkı sağladı.

Çevre sağlığı ve şehir sağlığı konularına değinilen etkinlik, davetli kişilerin sunumlarını gerçekleştirmeleri ile sona erdi.