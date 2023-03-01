Şehit Astsubay için Aydın'da tören düzenlendi

Görev için gittiği Mersin'de Aydın'a dönüş esnasında geçirdiği trafik kazası sonrası şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler için bugün Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi karakol komutanı olarak görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İlhan Kesekler, 22 Şubat'ta cezaevi sevki için gittiği görev dönüşünde Mersin'in Anamur ilçesinde kaza geçirdi. Sevk aracının devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlhan Kesekler kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Söke Cezaevi Jandarma Karakol Komutanı Kesekler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Astsubay Kesekler'in ani ölümü sevenlerini üzerken, şehit Astsubay için bugün Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un da katıldığı cenaze töreninin ardından şehidin naaşı, Antalya Konyaaltı Uncalı Şehitliği'nde ikindi namazı sonrası defnedilmek üzere yola çıktı.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen törenin ardından Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada “Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Anamur'da görev sırasında meydana gelen kaza sonucu Şehit olan J.Asb.Kd.Bçvş. İlhan Kesekler'in İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Valimiz Şehit Kesekler'in ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı dileklerinde bulundu” ifadelerine yer verildi.