Şehit babasının isteğine Nazilli Belediyesi'nden anında yanıt

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Muğla'nın Yatağan İlçesinde 2003 yılında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Günay'ın isminin verildiği parkı şehit babası ile ziyaret etti.

Şehit Ali Günay'ın 2009 yılında isminin verildiği Aydoğdu Mahallesi'nde bulunan parkın adının Zafer Mahallesi 76 Sokak üzerinde yer alan parka verilmesi için talepte bulunan baba Adil Günay'ın talebi Nazilli Belediye Meclisi tarafından kabul edilmişti.

Parkı ziyaret etmek istediğini söyleyen ailenin isteğini anında yerine getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Şehit Ali Günay'ın ailesini araçla evinden aldırarak kahraman şehidimizin Zafer Mahallesi'nde adının verildiği parka ulaştırdı.

Vatan ve millet uğruna canını veren ve en büyük şeref olan şehitlik mertebesine ulaşan kahramanların anısını yaşatmak için çalıştıklarını belirten Başkan Özcan; “Babamızın belediyemizden bir talebi olmuştu. Biz de değerli meclis üyelerimizle birlikte bu isteğini yerine getirdik. Şehidimizin adı Zafer Mahallemizde bulunan parkımızda yaşayacak” diye konuştu.