Şehit Cafer Ortaokulu'nda öğrenciler proje çalışmaları ile kendini ifade ediyor

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Şehit Cafer Ortaokulu öğrencileri, pandemi döneminde e-Twinning projeleri ile yeteneklerini keşfederken, kendilerini ifade etme imkanı da buluyor.

Şehit Cafer Ortaokulu, e-Twinning projeleri ile pandemiden dolayı uzaktan eğitim alan öğrencilerinin Görsel Sanatlar ve İngilizce dersinde yaptığı çalışmalara, farklı bir bakış açısı getirmesi amacıyla, Görsel Sanatlar Öğretmeni Nalan Özcan, İngilizce Öğretmeni İmren Yetkin ve İngilizce Öğretmeni Sevgi Şahin ile 2 projeye katıldı.

Kuruculuğunu Şehit Cafer Ortaokulu'nun üstlendiği ‘'Story Of Pİcture'' adlı ilk projede öğrenciler değişik konu ve malzemelerle sanat çalışmaları yapıyor. Yapılan bu çalışmalar sonucunda İngilizce resimli bir hikaye ortaya çıkacak. Hırvatistan'ın da proje ortağı olduğu proje çalışmaları devam ediyor.

Okul tarafından “Kültürel Geçmiş-İzm'' adlı ikinci proje ise Türkiye'den 10 farklı ilden okul ile oluşturulan Antik Kentlerle ilgili bir proje çalışması yürütülüyor.

Projeler ile öğrencilerin dil gelişimi sağlıyor, araştırma yapıyor, web2 araçları kullanıyor, hayal güçlerini geliştiriyor. Evlerinde bilgisayar başında daha fazla zaman geçiren öğrenciler, bu projeler ile teknolojik uygulamaları daha faydalı kullanmayı, kendilerini farklı etkinliklerle ifade etme fırsatı buluyor. Projeler 11-14 yaş grubundaki öğrenciler kapsarken, öğrenciler hem eğlenip, öğrenirken, yeteneklerini fark ederek, İngilizce konuşup, özgüven kazanıyor.