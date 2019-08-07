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Şehit Fikret Tunç Anadolu Lisesi Öğrencileri formalarına kavuştu

Türkiye’nin değişik illerinde düzenlenen programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Uğur Soğutma, Kayseri Akkışla Şehit Fikret Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini sevindirdi.

Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen programlarda vatandaşlarla bir araya gelen Uğur Soğutma, Kayseri Akkışla Şehit Fikret Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini sevindirdi. Kayseri'de düzenlenen programa katılan bir öğretmenin Uğur Soğutma'dan istediği formalar kısa süre içinde hazırlanarak Okul Müdiresi Bilfer Karakol'a teslim edildi.


Türkiye'de soğutma sektörünün lider markası Uğur Soğutma, 15 Haziran 2019 günü Forum Kayseri'de yapmış olduğu etkinlikle Kayserililerle buluşmuştu. Alem FM radyosunda “Kafa Açan Uzman” programının ana sponsoru olan Uğur Soğutma ile Alem FM iş birliğinde gerçekleştirilen programa katılan bir öğretmen canlı yayınlanan radyo programında okul takımındaki öğrencilere forma talebinde bulunmuştu.


Canlı yayında, Şehit Fikret Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmeninin talebinin yerine getirileceğini belirten Uğur Soğutma yetkilileri öğrenciler için hazırlanan forma ve spor malzemelerini Okul Müdiresi Bilfer Karakol'a teslim etti.


Spor malzemelerini okula götürüp teslim eden Uğur Soğutma Bölge satış sorumlusu Cemal Ağan, “Uğur Soğutma olarak Kayseri'de düzenlediğimiz programa bir vatandaş olarak katılan hanımefendi canlı yayın esnasında öğretmen olduğunu ve okulundaki kız ve erkek voleybol takımının spor malzemesi ile formaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Uğur Soğutma yetkilileri hemen talimat verip formaları hazırlattı. Bölge olarak formaları okul müdürümüze teslim ettik” dedi.


Uğur Soğutma'ya desteğinden dolayı teşekkür eden Okul Müdiresi Bilfer Karakol, Uğur Soğutma'nın bu jesti ile öğrencilerin moral ve motivasyon bulacağını belirterek firmaya teşekkür etti.

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