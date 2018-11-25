Şehit öğretmenin ailesine anlamlı ziyaret

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey ve il yönetimi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Şırnak'ta 1987 yılında şehit edilen Öğretmen Şenol Akar'ın ailesini ziyaret etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretten ötürü Şehit Öğretmen Şenol Akar'ın ailesi memnuniyetlerini dile getirirken Başkan Emre Özbey; "Muhterem öğretmenlerimizi sevgiyle, hürmetle andığımız anlamlı bir günün içindeyiz. Üzerimizde hiçbir şeyle ölçülemeyecek büyüklükte emekleri bulunan öğretmenlerimizin elbette haklarını ödeyebilmemiz mümkün değildir. Çocuklarımıza bir harf öğretebilmek için yurdumuzun her köşesinde heyecanla görev yapan, fedakârlığın zirve isimleri olan saygıdeğer öğretmenlerimizin ‘Öğretmenler Günü'nü kutluyor, aileleri ve öğrencileri ile birlikte mutlu, huzurlu ve saadet dolu yıllar temenni ediyorum. Görevlerini yapmak maksadıyla ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunurken, başta ilk öğretmen şehidimiz, kıymetli hemşehrimiz Şenol Akar öğretmenimiz olmak üzere, terör saldırıları sonucunda şehitlik mertebesine yükselmiş aziz öğretmenlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Daha sonra Aydın Ülkü Ocakları Üniversite Birimi ve Asena birimine mensup öğrenciler, aynı zamanda Tarih Öğretmeni olan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey ve İl Ocak Yönetiminde bulunan diğer öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.