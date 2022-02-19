Şehit polis Kaplan, mezarı başında anıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 16 Şubat 2014 yılında kimliğini sorduğu bir şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Kuşadası'nda 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan unutulmadı. Kaplan için ölümünün 8'inci yılında Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başında bir anma töreni düzenlendi. Törene, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, MHP İlçe Başkanı Murat İnan ile şehit polisin yakınları katıldı. Şehit polis memuru Fuat Kaplan için törende dualar okundu, mezarına karanfiller bırakıldı.

Fuat Kaplan, 8 yıl önce Kuşadası'nda meydana gelen olayda kimlik sorgusundan kaçan H.A.'yı yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak yere yatırmıştı. İkili arasında yaşanan boğuşmada Kaplan, beylik tabancası ile H.A tarafından başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Şehit Fuat Kaplan'ı saygıyla andıklarını ve tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirten MHP Kuşadası İlçe Başkanı Murat İnan, "Şehidimiz Fuat Kaplan'ın şahadetinin sene-i devriyesinde meslektaşları ile ve amirleri ile andık. Başta Şehidimiz Fuat Kaplan olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" diyerek programa katılıp şehit Fuat Kaplan'ı anan herkese teşekkür etti.