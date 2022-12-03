“Sehr-i Hayat Kafe'si” Söke'de beğeni ile izlendi

Tiyatro Ada oyuncuları tarafından sahnelenen “Sehr-i Hayat Kafe'si” adlı oyun, Söke Belediyesi Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda gösterildi.

Tiyatroyu izleyenler arasında Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli, Söke Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Batir de yer aldı.

Nermin Akalmış tarafından kaleme alınan ve yönetilen oyunda Arife Akkan, Ayşe Kaya, Ayşen Erdeğer, Ayşegül Tunca, Candan Gürlen, Ercan Akbay, Filiz Şahin, Hamide Gül Acar, Hatice Allıpak, Nedim Fuat Soylu, Selda Sucar, Sevim Aslıhan, Sudi Pulathaneli, Taha Efe Sertel, Tümay Çiftçi ve Yasemin Kılıç rol aldı.

Dans ve müziklerle dolu oyunu izleyenler keyifli anlar yaşadı. Oyunun sonunda Söke Belediye Başkan Yardımcısı Veli Devrim Yerli yazar ve yönetmen Nermin Akalmış'a çiçek takdim ederken, tüm oyuncuları da tek tek kutladı.

Nermin Akalmış, Tiyatro Ada oyuncuları ve emekçileri adına Söke Belediyesi'ne kendilerini ağırladıkları ve Sökeli izleyicilerle buluşturdukları için Söke Belediyesi'ne teşekkür etti.