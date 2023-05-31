Sel, tarlaları sular altında bıraktı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen sel felaketinin boyutu gün geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Yetkililer tarafından hasar tespit çalışmalarının devam ettiği mahallelerde sel suları nedeniyle şu ana kadar 10 bin ile 11 bin dönümlük arazinin ciddi şekilde zarardan etkilendiği tahmin ediliyor.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 gün içerisinde 2. defa meydana gelen sel felaketinin boyutu gün geçtikçe gün yüzüne çıkıyor. Etkili olan sağanak yağış ilçeye bağlı Yeniköy, Bıyıklı, Güdüşlü, Mahalleleri'nde su taşkınlarına yol açtı. Mahallelerde bulunan dere yataklarının tıkanması ve işlevini yitirmiş eski dere yataklarının insan kullanıma açılması nedeniyle su baskınlarının yaşandığı mahallelerde yetkili birimler tarafından yaraların sarılmasına başlandı.

Sel felaketinin şiddetli yaşandığı Yeniköy, Güdüşlü ve Bıyıklı Mahallelerinde ev ve iş yerlerini su basarken, geçim kaynaklarının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılık olan vatandaşların tarlaları ve hayvan barınakları da sular altında kaldı. Ekili alanların sular altında kaldığı arazilerde sular tahliye edilmeye çalışılıyor.

Beyaz altın adıyla anılan pamuk ve buğday tarlalarının büyük bölümünü oluşturan ve kısmen de olsa bamya'yı da vuran sel sonrası bölgede rekolte de düşüşe neden olacağı düşünülüyor. Tarım arazilerinin yanı sıra sel nedeniyle 20 küçükbaş hayvanın telef olduğu, yem depolarında bulunan hayvan yemlerinin de sel suları ile kullanılamaz duruma geldiği ifade edildi.

Sel sularının Pamuk, Buğday ve Bamya ekili olan yaklaşık 10 bin ile 11 bin dekar tarım arazisine verdiği zarar havadan görüntülendi. Adeta göle dönen tarlaların ciddi şekilde zarar gördüğü gözlendi.