Selatin Organik Köy Pazarı yeniden açılıyor

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş tarafından ilçe ekonomisinin canlandırılması, kırsal kalkınmanın sağlanması, halkın üretime teşvik edilmesi, üreticilerin ve özellikle de kadınların hane ekonomilerine katkıda bulunması, ilçenin yerli ve yabancı turistlerce ilgi görmesi, kültürel ve sosyal bir alan oluşması gibi pek çok amaç çerçevesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun desteği ve katkısıyla hayata geçirdiği Selatin Organik Köy Pazarı her pazar günü yeniden misafirlerini ağırlayacak. Selatin Organik Köy Pazarının açılması ile birlikte gelen misafirler, dışarıdan ürün ve pazarcı esnafı kabul edilmeyen, sadece köyde yetişen ve üretilen doğal ürünlerden alışveriş yapıp, köyün simgesi olan 800 yaşındaki ulu çınarın gölgesinde kahvaltılarını yapabilecekler. Selatin Organik Köy Pazarı her hafta sonu Pazar günleri misafirlerini ağırlayacak.

Selatin Organik Köy Pazarının açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş şunları kaydetti:

“İlçemizin şirin bir mevkisi olan Selatin Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle açtığımız Organik Köy Pazarımız, hem köy halkının hem de misafirlerimizin sağlığını korumak için faaliyetlerine ara vermişti. Vaka sayılarındaki düşüş ve akabinde gelen normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete açılmasına karar verdik. Şehirden uzak doğa içinde şirin bir mahallemiz olan Selatin'e tüm halkımızı bekliyoruz. Pazar günleri açık olacak olan Organik Pazardan alışverişlerini yapıp, aileleri ve sevdikleriyle birlikte 800 yaşındaki çınarın gölgesinde iyi vakit geçirecekler. Şimdiden tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor, keyifli vakit geçirmelerini diliyorum."