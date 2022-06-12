Selde mahsur kalan araçları Aydın Büyükşehir ekipleri kurtardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, kırsal kesimlerde sele neden oldu. Sel sularında mahsur kalan araçları, bölgede çalışma yapan Aydın Büyükşehir ekipleri kurtardı.

Nazilli ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı nedeniyle teyakkuz halinde olan ekipler, şiddetli yağış sonucu oluşan sel felaketi sonrası oluşan olumsuzluklara anında müdahale etti. Yoğun yağış nedeniyle bazı yolların asfaltları yerinden sökülürken, selde mahsur kalan sürücüler de zor anlar yaşadı. Bozyurt ve İsabeyli Mahallesi'nde sel nedeniyle yolda kalan sürücülerin yardımına o sırada bölgede hummalı çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yetişti. Araçlar, iş makinalarıyla kurtarıldı. Sel nedeniyle kapanan bazı yollar yapılan çalışmaların ardından açıldı. Böylelikle trafik akışı kısa sürede normale döndü. Vatandaşlar, sel felaketinin izlerini silmek için tüm ekipleriyle sahada olan ve Nazilli'nin birçok noktasında çalışma yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.