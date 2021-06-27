Semizotu, bıldırcın yumurtası ve kabak bileşeni ile krem yaptı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent içerisinde faaliyet gösteren HBX AR-GE Projeleri Akademisi birbirinden ilginç ve spesifik buluşları ile Aydın'ın adını tüm dünyaya duyurmaya başladı. HBX-2371 adlı ürünü ile Türki Cumhuriyetleri'nde de çalışmaya başlayan Proje Koordinatörü Hakan Başlık şimdi de ana maddesi semizotu, bıldırcın yumurtası ve balkabağı olan karışım ile ürettiği kremin yaşlanması geciktirdiğini ileri sürdü.

Aydın ve İstanbul merkezli çalışmalarını birçok devlet ve vakıf üniversiteleri ile 13 yıldan bu yana sürdürmekte olan Karya Farma HBX AR-GE şimdi de Anti Aging adını verdiği yaşlanmayı geciktirici kremini piyasaya sürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinatörü Hakan Başlık; "HBX-2371 çatı ürünümüz ile beraberinde birçok patentli projeye imza attık. Omega-3 yönüyle en zengin bitkilerden biri de semizotudur. Tavuk yumurtasına göre 5 kat daha fazla protein taşıyan bıldırcın yumurtası bu buluşumuzda çok önemli rol oynamıştır. Özel olarak organik yetiştirdiğimiz kabakları depomuzda beklettikten sonra belli işlemler ile içinde çekirdeklerin yeniden filizlenmesini sağladık. Bu filizler kabağın esas özünü oluşturmaktadır. Tüm bunların bileşimini bir formül eşliğinde Anti Aging (Yaşlanmayı geciktirici) krem olarak buluşlarımıza bir yenisini dahil ettik" dedi.

Yani ürünleri olan ‘Yaşlanmayı geciktirici krem' adını verdikleri üründe semizotu, bıldırcın yumurtası ve bal kabağı kullanmalarının nedenini de açıklayan Başlık, “Doymamış yağ asitlerinden özellikle Omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semiz otu tarla ve bahçelerde kendiliğinden yetişen antioksidan ve antiinflamatuar özelliği çok yüksek değerli bir bitkidir. Bıldırcın yumurtası ise protein, mineral ve vitamin deposudur. İçeriğinde D,A vitaminleri sodyum, potasyum ve kalsiyum bol miktarda bulunmaktadır. Faydaları saymakla bitmeyen bal kabağı nişasta, şeker, yağ, çinko, magnezyum, A,B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Endemik bitkiler yönüyle çok zengin topraklarda yaşamının tüm avantajlarını sonuna kadar kullanmaya gayret ediyoruz” diyerek aynı zamanda Aydın'ın değerlerini kıymetlendirmeye gayret ettiğini söyledi.