Senegal'de hayatını kaybeden genç gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan'nın oğlu Hasan Demircan, memleketi Aydın'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kısa süre önce evlenen 1 çocuk babası İnşaat Mühendisi Hasan Demircan'ın genç yaşta ölümü sevenlerini yasa boğdu.

ADÜ İç Denetim Birimi Başkanı Abdurrahman Demircan'ın 29 yaşındaki oğlu İnşaat Mühendisi Hasan Demircan 27 Nisan 2019 Cumartesi günü Senegal'de motosikleti ile seyir halindeyken kaza geçirdi. Kaza sonrası hayatını kaybeden Demircan'ın cenazesi 3 gün sonra memleketi Aydın'a geldi.

Öğlen namazına müteakip Aydın Efeler İlçesi Yavuz Sultan Selim Camisi'nde cenaze namazı kılınan Hasan Demircan göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Demircan Ailesi'nin yakınlarının yanı sıra çok sayıda siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Genç yaşta oğlunu kaybeden baba Abdurrahman Demircan yakınlarının desteği ile ayakta dururken, anne Şenay Demircan'ı ise yakınları teskin etmeye çalıştı.

Hasan Demircan kemer mezarlığında toprağa verildi.