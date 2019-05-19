Serbest kalan Aydınlı Mehmet Hoca'dan açıklama

Sosyal medya paylaşımları yüzünden soruşturma geçirdiğini vurgulayan Aydınlı Mehmet Hoca, “Adalete hep güvendik, güvenmeye devam edeceğiz” dedi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yaşayan ve Türkiye'nin değişik illerinde irtibat ofisleri bulunan Aydınlı Mehmet Hoca olarak tanınan Mehmet Pala serbest bırakıldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma geçiren ve bu soruşturma neticesinde tutuklu yargılanan Aydınlı Mehmet Hoca, mahkemenin kararıyla serbest bırakıldı. Medya üzerinden hakkında bir linç kampanyası başlatıldığını söyleyen Aydınlı Mehmet Hoca, “Kamuoyunun alışık olduğu gibi bir suçtan dolayı soruşturma geçirmedim. Allah'a şükürler olsun ki sadece ve sadece sosyal medya paylaşımlarım nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma neticesinde de kısa süreli de olsa tutuklandım. Ancak mahkemenin verdiği karar ile serbest bırakıldım. Avukatlarımız konuyla ilgileniyorlar. Ben devlete vergisini ödeyen bir insanım. Kaçak hiçbir işim olmadı, olamaz” diye konuştu.

“Yüz kızartıcı bir suç yakınımızdan geçmemiştir”

Hakkında çıkan haberleri de değerlendiren Aydınlı Mehmet Hoca, “Ben daha önceki zamanlarda defalarca vatandaşlarımızı kimseye para göndermemeleri konusunda uyarmıştım. Allah ile iletişimin kul ile değil duayla olduğunu ifade etmiştim. Vatandaşlarımızın dini duygularını istismar eden şahıslar hakkında senelerdir mücadele içerisindeyiz. Bunca açıklamamıza rağmen hakkımızda çıkan haberlerin değerlendirmesini vatandaşlarımızın vicdanlarına bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki, Aydınlı Mehmet Hoca'nın soruşturma süreci sosyal medya paylaşımlarıyla ilgilidir. Asla ve asla yüz kızartıcı bir suç yakınımızdan bile geçmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Adalete güvenimiz sonsuz”

Vatandaşların dini duygularını istismar eden şahıslara karşı mücadelesine devam edeceğini belirten Aydınlı Mehmet Hoca, “Bizim Türk adaletine güvenimiz sonsuzdur. Ekşi yemedik ki karnımız ağrısın. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Topluma beni ve arkadaşlarımı yanlış aktaran kişi ve kurumlarla hukuki zeminde mücadele edeceğim” dedi.