Serçeköy Futbol Sahası, Aydın sporuna nefes aldıracak

Aydın'ın Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'nde yapımı devam eden Serçeköy Sentetik Çim Saha, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı tarafından mahalleye biran önce kazandırılmaya çalışılıyor.

Her yaştan insanı sporla buluşturan, sporun farklı branşlarında Milli Takım'a başarılı sporcular kazandıran, amatör ve profesyonel liglerde yer alan sporcularla kenti başarıyla temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, futbol branşına yeni bir nefes olacak yatırımlarını sürdürüyor.

İmzalanan protokoller çerçevesinde çalışmalara başlanan Serçeköy Sentetik Çim Sahası'nda 500 kişilik portatif tribün, 2'li soyunma odası ve aydınlatma yer alacak. Yapılan spor tesisleri ile gençlerin spora yönelmesinin sağlanacağını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Geleceğin teminatı çocukların güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporla uğraşan, kötü alışkanlıklardan uzak duran bir nesil arzuluyoruz. Aydın ilimizin adının sportif başarılarla duyurmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, tesisleşme çalışmalarına, sporcularımıza ve kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.