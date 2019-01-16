Serçin'de 'Eko-Turizm' projesi girişimciliği güçlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bafa Gölü kıyısında bulunan Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nde başlattığı Eko-Turizm Projesi meyvelerini vermeye başladı.

Serçin meydanında Eko-Turizm Merkezi'nin açılmasıyla birlikte doğal güzelliklere sahip Serçin'e dikkat çekilirken, buna bağlı olarak vatandaşların girişimciliği de görülmeye başlandı. Serçin Mahallesi'nde cafe, pansiyon restaurant gibi hizmet mekanları açılmaya başlandı. Serin Mahallesi sakinlerinden Süleyman Göktepe Serçin Mahallesi'nde Bafa Gölü manzaralı restaurant işletmesini hizmete açtı.

Açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın il Başkanı Ali Çankır, CHP Söke İlçe Başkanı Hüseyin Akkaya, Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel, Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay, Söke Meyve Sebzeciler Odası Başkanı Ümit Coşkun başta olmak üzere davetliler ve Serçin Halkı katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na Serçin Mahallesine yaptığı yatırımlar için teşekkür eden Muhtar Mustafa Çay; “Serçin'in her metrekaresinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hizmeti var. Eko-Turizm Projesi de Serçin'in ufkunu açan bir proje oldu” dedi.

Serçin'i yakından tanıdığını ve geçmişten beri Serçin'in turizm işletmeleri ile buluşmasının hayali olduğunu belirten Söke Belediye Başkan Adayı Levent Tuncel; “Özlem Çerçioğlu Başkanımıza Serçin'in turizm yönünden önünü açtığı ve desteklediği için çok teşekkür ediyorum. İşletmeci Süleyman Bey'i de kutluyorum” dedi.

Serçin'de Eko-Turizm Projesi'ni gerçekleştirmek üzere bir takım yatırımlar yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; “Bu yatırımlardan sonra Serçin ve bölgesi turist almaya başladı. Temel amacımız doğal zenginlikleri olan bu bölgeyi tüm Türkiye ve dünyaya tanıtabilmek. Serçin ve civarı özel bir bölge ancak bu zamana kadar ihmal edilmiş bir bölge. Attığımız adımlar çok yeni ve Serçin Muhtarımız ile halkımızın büyük destekleri oldu. Yaptığımız çalışmalar ulusal medyada da çok büyük ses getirdi. Eko-Turizm çalışmalarının ardından Serçin'de işletmeler açılmaya başlandı, açılışını yaptığımız restoran da bunlardan biri. Yerel yönetimlerin amacı doğal güzellikleri bulup çıkarmak, kamuoyuna tanıtmak ve girişimci ile buluşturmaktır. Halkımız da kadını ve erkeği ile girişimci ruh zaten var. Bugünde bunun örneğini yaşıyoruz. Serçin, bizim önümüzdeki süreçte, yerel seçimlerden sonra Başkan Adayımız Levent Tuncel ile birlikte en çok çalışacağımız bölgelerden birisi. Nasıl Arapapıştı'yı bir numara yaptıysak, inanın sözüm söz burayı da yapacağız” dedi.