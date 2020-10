Serebral Palsi hastası Behlül'ün itfaiyeci oldu

Aydın'da Serebral Palsi hastası olan 15 yaşındaki Behlül Tübcil, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret ederek hayalini kurduğu itfaiye araçlarına bindi.

İtfaiyeciler Haftası sebebi ile Kızılay Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı ziyaret eden 15 yaşındaki Serebral Palsi hastası Behlül Tübcil hayalini gerçekleştirdi. Kızılay Kadın Kolları Başkanı Gönül Mezkit ve beraberindeki heyeti karşılayan İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır ise genç Behlül'ün hayalini öğrenince itfaiyeci tişörtü ve şapkası hediye etti. 4 yaşında geçirdiği Serebral Palsi rahatsızlığı nedeniyle yüzde 80 engelli olan 15 yaşındaki Behlül'ün mutluluğu gözlerinden okunurken, çok sevdiği itfaiye araçlarını da yakından görme fırsatı yakaladı. İtfaiye ekiplerinin de büyük ilgisi ile karşılaşan Behlül, hayalini kurduğu itfaiye aracı ve yangın merdivenine binerek hayalini gerçekleştirdi.

“Muhtemelen kırmızı olmaları dikkatini çekiyor”

Behlül'ün itfaiye araçlarını gördüğünde verdiği tepkiler üzerine ilgisini anladıklarını ifade eden anne Özlem Tübcil; “Behlül ile güzel bir iletişimimiz var ve genelde işaret dili ile anlaşıyoruz. Behlül'ün de itfaiyecilere karşı özel bir ilgisi var. Ambulanslara maalesef aşinayız ama polis araçları gibi araçları görünce bir tepki vermiyor ama itfaiye araçlarını gördüğü zaman heyecanlanıyor, tepkileri değişiyor. Biz de bu tepkilerinden itfaiye araçlarına olan ilgisini anladık, nasıl olduğunu anlatmaya çalıştık. Daha sonra itfaiyeciliğin onda nasıl bir yansıması olduğunu ve Behlül'ün bizi ne kadar anladığını bilemediğimiz için daha önce de burayı ziyaret ettik ve itfaiyeyi gerçekten ne kadar çok sevdiğini ördük. Muhtemelen araçların kırmızı oluşu dikkatini çekti diye düşünüyoruz. Hatta küçük oyunlar oynamaya başladık. Bir keresinde evimizin bahçesinde küçük bir ateş yakıp söndürdük. Evimizdeki oyunlarımız, konuşmalarımız hep itfaiyecilik üzerine. Desteklerinden dolayı itfaiye ekipleri ve Kızılay'a çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Behlül ile birlikte biz de mutlu olduk”

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Gönül Mezkit, "Bugün Türk Kızılayı Aydın İl Başkanlığı olarak Kadın Kollarımız ile İtfaiyeciler Haftası ve son günlerde orman yangınlarının çok olması münasebetiyle bizlere her an nefer olarak bu yangınları söndüren itfaiyecilerimizi ziyaret ederek, onların haftalarını kutlayalım dedik. Gönüllülerimiz tarafından hazırlanan ve bizlere bağışlanan bir takım hediyeler getirdik. Bunun yanı sıra bizim itfaiyeciler konusunda çok heyecanlı olduğunu bildiğimiz Kızılay gönüllümüz ve yüzde 80 engeli olan Behlül kardeşimizi de getirdik. Bizler de burada onun sevinciyle birlikte mutlu olduk, sevindik” dedi.

“Kapımız her zaman açık”

Kızılay ekipleri ile her zaman birlikte görev yaptıklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Serdar Adanır; “Bizleri hatırlayarak ziyaretimize gelen Kızılay ekiplerine çok teşekkür ederim. Bizler her zaman Kızılay ile sırt sırta görev yapıyoruz. Geçen hafta Söke'deki yangında da beraber mücadele ettik. Boşaltılan yerlerde sıcak yemek, battaniye gibi yardımda bulundular. Yangın, deprem ve sel gibi felaketlerde Kızılay ve itfaiye yan yana çalışıyor. Kendileri de bugün bizi ziyaret ederek hediyeler getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman onlar bizim gönüldaşımız” dedi.

İtfaiye araçlarına özel ilgisi olan Behlül'ü mutlu etmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Adanır, “Hem Behlül kardeşimizin hem de ailesinin sevindiğini gördük ve her zaman başımızın üstünde yeri var. Kendisine Allah'tan sağlık diliyorum. İtfaiyeciliğe ilgi duyan tüm çocuklarımıza da kapımız hep açıktır. Burada okullardan gelen öğrencilerimizi de ağırlıyoruz. Onlara 110'nun ne olduğunu, itfaiyenin neden önemli olduğunu ve yangınlarda neler dikkat edilmesini anlatıyoruz. Kısacası çocuklarımıza itfaiyeciliği anlatarak itfaiyecilik aşılıyoruz” dedi.