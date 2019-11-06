Seringül Bulu, Söke Kadın Meclisi için aday oldu

29 Kasım'da yapılması planlanan Kadın Meclisi için ilk adaylığını açıklayan isim Seringül Bulu oldu. 2015 yılından bu yana Söke Kent Konseyi Kadın Meclisinde Yürütme Kurulunda görev yapan Seringül Bulu, Kadın Meclisi seçiminde Başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

1965 Söke doğumlu olan Seringül Bulu; 14 yıl Söktaş, 10 yıl ise VF Ege'de çalışarak emekli oldu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmalarını sürdüren ve aynı zamanda TEMA gönüllüsü olan Seringül Bulu, Söke Kaymakamlık korosunda da görev yapıyor. Evli ve iki çocuk annesi olan Seringül Bulu yaptığı açıklamasında; “Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına adayım. Söke'mize ve yaşadığımız çevreye faydalı olmak, kadınlarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere; Meclisimizin doğal üyeleri ve ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmaya hazırım. Kadınları her platformda onurla temsil edeceğimi bildiriyor, desteklerini bekliyorum” diye konuştu.