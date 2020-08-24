Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Olay, Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Akçay Nehri üzerindeki gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eymir Mahallesi'nden yaz sıcaklarından bunalan Mustafa Akkan göle yüzmeye gitti. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen evine dönmeyen Akkan için ailesi jandarma ekiplerine başvurdu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma Sualtı Ekipleri Akkan'ın cansız bedenini gölden çıkarttı. Sağlık ekipleri Akkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Akkan'ın acı haberi alan ailesi ve sevenleri yasa boğulurken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.