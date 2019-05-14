Sert sigortadan çiftçilere ‘Tarsim' uyarısı

Türkiye'nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinin başında gelen Aydın'da çiftçilerin en büytük sıkıntısının doğal afetler olduğu belirtildi. 14 Mayıs dünya çiftçiler günü dolayısıyla açıklama yapan sigortacı Muhammet Sert, her geçen gün şartları zorlaşan çiftçilere Tarım Sigortaları Havuzu (Tarsim) hizmeti de verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin en önemli incir, kestane, çilek ve zeytinin yanı sıra sebze ve meyvesinin yetiştirildiği Köşk ilçesinde yaşayan çiftçilerin en büyük sıkıntısının doğal afet ve meteorolojik zorluklar olduğunu belirten Sert Sigorta yetkilisi Muhammet Sert, bu zorluğu da çiftçilerle birlikte aşabileceklerini söyledi.

Çiftçilerin Tarsim konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması nedeniyle pek çok zaman emeklerinin boşa gittiğini kaydeden Sert, “Devletimiz 14 yıl önce 5363 kanun ile 2005 yılında çiftçinin doğal afetlere karşı mağduriyetini gidermek amacıyla Tarım Sigortaları Kanunun kabul etti. Tarım, bugün tüm dünyada stratejik sektörler arasında yerini almaktadır. Ülkemiz, AB'nin 1'inci, dünyanın ise 7'inci büyük tarımsal ekonomisine sahip. Türkiye'de 30'dan fazla ürünün üretiminde Dünya'da ilk 5'te yer alıyor. Verilere göre; 1700 farklı tarımsal ürünümüzü, 199 ülkeye ihraç ediyoruz. Özellikle ilçemiz Köşk'te binlerce ton incir ihracaatı yapılıyor. Zorlu arazi yapısı, fiziksel zorluklarla binbir emek harcayarak yaptığımız üretim bir çok zaman tam hasat esnasında don, sel, fırtına gibi meteorolojik hadiselerle ürünlerimizle birlikte emeklerimiz ziyan olabiliyor. Bu nedenle tüm çiftçilerimizin daha mutlu 14 mayıslar kutlaması için Tarsim imkanlarından faydalanmalarını tavsiye ediyorum” diyerek tarımsal üretim yapanlar için de sigorta hizmeti vermeye başladıklarını söyledi.