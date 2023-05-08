Servis aracı ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosiklet ile servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız yaralandı.

Kaza, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. idaresindeki 09 P 0233 plakalı servis minibüsü ile S.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü genç kız yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü genç kızı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı S.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor