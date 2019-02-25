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Servis aracı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi’nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Umcular Mahallesi'nde servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Devrilen araçtakiler kazayı yara almadan atlattı.


Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir firmaya ait olduğu belirtilen diyaliz servis aracı aşırı sis nedeniyle yoldan çıktı. Umcular Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada araç sürücüsü ve servisteki hastaların yararlanmadığı ancak devrilen servis aracında maddi hasar oluştuğu belirtildi.

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