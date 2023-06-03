Seslendirdikleri Türk Halk Müziği eserleri ile kulakların pasını sildiler

Aydın'da Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk Halk Müziği Çocuk Korosu seslendirdikleri birbirinden güzel Türk Halk Müziği eserleri ile kulakların pasını sildi.

Efeler ilçesinde bulunan tüm resmi ve özel ortaokullarda öğrenimine devam eden 71 öğrencinin oluşturduğu koro, Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda düzenlenen konserde Ege Bölgesi'ne ait birbirinden güzel eserler seslendirdi. Türküleri seslendiren küçük yürekler dinleyenlerden büyük beğeni topladı.

Programda Efeler ilçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, gecenin ilerleyen dakikalarında izleyicilere sürpriz yaparak İstanbul'un fethi dolayısıyla koro ile birlikte Fetih Marşı'nı seslendirdi. Ayrıca programda konuşan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Bu güzel projede bizden desteğini esirgemeyen başta Sayın Valimiz, İlçe Kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, evlatlarını hiç üşenmeden her hafta sonu bizimle buluşturan tüm velilerimize şükranlarımızı sunarız. Bugünün mimarı olan koro şeflerimiz müzik öğretmeni arkadaşlarıma da az sonra keyifle izleyeceğiniz etkinliğimiz için teşekkürü borç bilirim" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere programda emeği geçen tüm öğrencileri ve müzik öğretmenlerini kutlayarak, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.