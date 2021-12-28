Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara Kuşadası'nda beş yıldızlı yeni yıl eğlencesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Aydın'daki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar Kuşadası'ndaki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen yeni yıl eğlencesine katıldı.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar yeni yıla beş yıldızlı eğlence ile girdi. Kuşadası'nda bulunan beş yıldızlı Charisma Deluxe Hotel, 2022 yılbaşında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Aydın ili sınırlarında bulunan sevgi evlerinde kalan çocuklar ve öğretmenleri için yılbaşı eğlencesi organize edildi. Hafta sonu 5 yıldızlı hizmetinden konaklamalı olarak yararlanan minik misafirler otelin organize ettiği yılbaşı

balosunda doyasıya eğlendi. Sirk ve palyaço gösterilerinin olduğu yemekli eğlencenin yanı sıra otelde pasta kursları, resim ve beceri çalışmaları ile unutulmaz bir anı yaşadı. Çocuklar ayrıca at çiftliğine gidip at binerek keyifli anılar biriktirdi.

Otel yetkilisi Serdar Köroğlu yaptığı açıklamada bu etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini ve

Sevgi Evleri'nden 2. grubu 6 Ocak' ta ağırlayacaklarını belirtti.