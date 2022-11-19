Sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı sevgilisini bıçaklayarak öldüren genç kız sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi. Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan Gül Üliana Yaşar, telefon görüşmesi bittikten sonra kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş ise iddiaya göre, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun? Ne konuştunuz annenle?" diyerek kızın üstüne bıçakla yürüdü. Bu sırada eline ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar'ın 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Katil zanlısı Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Kuşadası Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.