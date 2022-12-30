Sevilen sanatçı Şahin Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı

Sanatçı, Atatürk Kent Meydanı'nda sevilen şarkılarını seslendirirken on binlerce Aydınlı da Melike Şahin'in şarkılarına eşlik etti.

Yılbaşı programı çerçevesinde 30 Aralık Cuma günü saat 20.30'da ise bir başka sevilen sanatçı Eypio sahnede olacak. Sanatçı Aydınlılar için en güzel şarkılarını seslendirecek. 31 Aralık akşamında saat 21.00'da DJ Burak Aydın, saat 22.30'da ise Kolpa sahnede olacak. Yılbaşı akşamında Aydınlıları ayrıca yapay kar yağışı ile ses, ışık, lazer ve ateş şovunun bir arada sunulduğu havuz gösterileri de bekliyor olacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere davet etti.