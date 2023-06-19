Sevimli kirpiler doğal ortamlarına kavuştu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde iki ay önce tarlada bulunarak doğa koruma ekiplerine teslim edilen sevimli yavru kirpiler, gözetim altında gelişimlerini tamamlamaları üzerine doğal ortamlarına bırakıldı.

Yaklaşık iki ay önce Yenipazar Alanlı Mahallesi'nde yaşayan Naile Gökçetin, çalışmak için tarlasına gitti. Tarlada çapa yaparken anneleri bulunmayan beş adet yavru kirpiyi gören yaşlı kadın, kirpileri bir kutuya koyarak güvenliğini sağladı. Yaşlı kadın eşi ile birlikte yavru kirpilerin daha iyi bakılabilmesi için hemen Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Tarlaya gelen ekipler yavru kirpileri alarak iki ay boyunca bakımlarını ve rehabilitasyonlarını sağladı. Gelişimlerini tamamlayan yavru kirpiler, bulundukları yerde tekrar doğal ortamlarına bırakıldı. Doğa koruma ekipleri yaşlı kadına duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.