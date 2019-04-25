Seyahat Acenteleri “ Sezona Merhaba “ kokteylinde buluştu

Kuşadası Limanı içerisindeki Port Yelken Restoranın teras katında gerçekleştirilen kokteyle, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu üyelerinin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Selçuk Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz ile çok sayıda turizmci ve davetli katılırken, 2019 sezonuna yönelik değerlendirmeler yapıldı, dilek ve beklentiler paylaşıldı.

Kokteylin yoğun geçecek turizm sezonu öncesi sektör temsilcilerine moral vermek amacıyla düzenlendiğini hatırlatan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Kuşadası'nı geçen yıla oranla daha iyi bir turizm sezonunun beklediğini söyledi. Yurtcan, “Turizm sektörünün bel kemiği olan seyahat acentalarımızı sezon öncesi Kuşadası'nın yetkili kurumlarının temsilcileriyle bir araya getirmek amacıyla düzenlediğimiz kokteylimizde sezon değerlendinmesi yaptık. Kuşadası'na ve tüm Türkiye'ye iyi bir turizm sezonu diliyoruz. Seyahat acentaları olarak bizleri yoğun bir sezon bekliyor” dedi.

Dünyanın en önemli kruvaziyer acenteleri Kuşadası'na geliyor

Kokteylde açıklamalarda bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası'nın kruvaziyer turizmin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54. Genel Kurulunu Kuşadası'nda yapılacak olmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Günel, 2019 yaz turizm sezonundan beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek “ Bu yaz Kuşadası için daha renkli ve bereketli geçecek. Seçim öncesinde de belirtildiği gibi Kuşadası'na özellikle sektörle alakalı çok büyük yatırımlar yapacağız. Bu yatırımlar Kuşadası'nı bir cazibe merkezi haline getirecek. Bu sözümüzün sonuna kadar arkasındayız. Kuşadası'nda güzel şeyler olmaya başladı bile. Dünya kruvaziyer limancılığı sektörünün en büyük kuruluşu olan Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği MedCruise'un 54. Genel Kurulu7 - 10 Mayıs tarihleri arasında Kuşadası'nda yapılacak. Bu sayede dünyanın en önemli kruvaziyer yatırımcıları ilçemizde bulunmuş olacak. Bu durumun ilçe turizmimize büyük fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.