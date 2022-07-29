Seyahatsever gençler, Aydın'ı keşfediyor

Seyahatsever Projesi çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlarda ücretsiz konaklayan gençler, Aydın'ı keşfediyor.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, ören yerleri ve doğal güzellikleri ile genç misafirlerini bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde hayata geçirilen Seyahatsever Projesi ile gençler, Aydın genelinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak konaklayabiliyor. Gençlerin, yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla hayata geçirilen proje, 15 Temmuz - 1 Eylül tarihleri arasında uygulanıyor.

Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra deniziyle de cazibe merkezlerinden olan Aydın, kapılarını genç misafirlerine açarken, 15 Temmuz itibariyle başlayan projeye gençlerden ilgi yoğun oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlara projenin başladığı günden bu yana toplam 514 genç rezervasyon yaptırdı. Proje çerçevesinde Aydın genelinde hizmet veren Güzelhisar, Gül Çiçek Hatun ve Kuşadası öğrenci yurtları gençler için hazırlanırken, toplam 404 genç konaklamak için Aydın'ı tercih etti.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençler, Aydın'da seçilen yurtlarda ücretsiz bir şekilde konaklayabilirken, gençlerin en çok tercih ettiği yer ise Kuşadası Öğrenci Yurdu oldu. Projenin başladığı günden bu yana 192 kişilik kapasitesi bulunan Kuşadası Yurdu'na 487 genç rezervasyon yaptırdı. Bugüne kadar Aydın genelindeki yurtlarda 266 erkek, 138 kız olmak üzere toplam 404 genç Aydın'ı keşfetti.

“Aydın'ı keşfediyorlar”

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi çerçevesinde seyahatlerini Efeler Diyarı Aydın'da geçiren gençler tatilin keyfini çıkarırken, hem şehri keşfediyor doyasıya geziyor. Özellikle Kuşadası'nı keşfeden gençler, geçtiğimiz aylarda ziyaretçilerine kapılarını açan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni de gezmeyi ihmal etmiyor.

Projenin gençler için çok anlamlı ve güzel bir proje olduğunu vurgulayan gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek “Seyahatsever sitesi üzerinden başvuru gerçekleştirdik ve Aydın'a geldik. Kuşadası'ndaki öğrenci yurdu ise çok güzel ve özenle hazırlanmış bir şekilde karşıladı bizi. Personelleri de çok iyi ve ilgiliydi. Gayet temiz, güzel ve özel bir alanda bulunuyor. ulaşımı kolay bir yer. Merkeze ve otogara yakın bir yerde. Herkesi bekliyoruz. Arkadaşlarımızla 3 gün yurtta konaklayacağız. Bunu sağlayan herkese ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Aydın gibi turistik, güzel, denizi berrak bir şehri görmemizi sağlayan herkese çok teşekkür ederim. 3 gün boyunca çok güzel yerler gezdik, çok güzel yerler gördük. Dolayısıyla çok mutluyuz” dediler.