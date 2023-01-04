SEYAKMER 2022 yılında Kuşadalı çocukların gözdesi oldu

2022 yılı boyunca 5 bin 287 çocuğu ağırlayan ve 75 etkinliğe ev sahipliği yapan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, sunduğu sessiz ve konforlu ortamla ders çalışmak isteyen öğrencilerin de uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana bünyesinde bulundurduğu 8 bin 917 basılı kitap ve 26 farklı kategoride 25 binin üzerinde dijital yayına ulaşma olanağı sunan SEYAKMER, kısa süre içerisinde üye sayısını 968'e, üyelerine ödünç verdiği kitap sayısını ise 8630 kitaba yükseltti.

Okullar ile koordineli bir şekilde etkinlikler düzenleyen SEYAKMER, 2022 yılında Kuşadalı çocukların vazgeçilmez adresi oldu. SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, yıl boyunca düzenlediği stres ve kaygı yönetimi, nefes teknikleri gibi atölyeler aracılığıyla çocukların sınav kaygısı ile başa çıkmalarına yardımcı olurken kişisel ve ruhsal gelişimlerine de katkı sundu. Aynı zamanda yeni medya çağında çocukların interneti daha sağlıklı ve farkındalık içerisinde kullanması için de ‘sosyal medyanın hayatımıza etkileri' isimli çalışmalar gerçekleştirildi. Çocuklar ‘yaparak öğreniyorum' projelerinde ise Kuşadası Belediyesi'nde görevli diyetisyenler eşliğinde sağlıklı beslenme ile ilgili bilgi sahibi olurken ritim ve boyama atölyeleri ile de eğlenerek öğrendiler.

Kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla çalışan SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, yıl boyunca birbirinden değerli çocuk kitabı yazarlarını da konuk ederek çocuklarla buluşturdu. Çocuk kitabı yazarları Zehra Ünvar, Çiğdem Sezer, Şaban Akbaba ve Ahmet Günbaş'ı ağırlayan merkez, çocukların edebiyat sevgisi kazanmasına ve kitabını severek okuduğu yazarlarla sohbet etmesine imkan sağladı.

SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, sahip olduğu mobil uygulama aracılığıyla basılı materyal kitap dışında Kuşadası'nda ikamet eden ve kente turizm amaçlı gelen çocuklar için 25 binin üzerinde dijital kitaba ulaşma olanağı da sunuyor. Okuyucular tarafından IOS ve Android uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilerek aktif hale gelebilen uygulama, Kuşadası'nda ikamet eden kullanıcılara süresiz kullanma olanağı veriyor. Şehir dışından gelen misafir kullanıcılara ise Kuşadası sınırları dışına çıktıktan sonra 7 gün daha hizmetten yararlanma imkânı sunuyor.