SEYAKMER'de çocuklar dengeli beslenmeyi öğreniyor

Sevil Yaşar Altaş Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde ‘Yaparak Öğreniyorum' projesi kapsamında çocuklar için beslenme atölyesi düzenlenmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman diyetisyenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikle çocuklara dengeli beslenme alışkanlığının kazandırılması hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) tarafından kurulan SEYAKMER, bugünlerde çok önemli bir projeye ev sahipliği yapmaya başladı. “Yaparak Öğreniyorum” projesi kapsamında düzenlenen beslenme atölyesinde 5-16 yaş arası çocuklara Kuşadası Belediyesi'nde görevli uzman diyetisyenler tarafından yeterli ve dengeli beslenmenin önemi anlatılıyor. Etkinlikte, çocukların doğru beslenme ve hijyen kurallarını çeşitli oyun ve drama yoluyla öğrenmesi sağlanıyor. Beslenme atölyesine katılan çocuklar, oyun hamuru ve geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak çeşitli gıdaların maketlerini hazırlıyor. Bu sayede keyifli vakit geçirme imkanı bulan çocuklar, dengeli beslenmeyi eğlenerek öğreniyor. Mayıs ayına kadar sürecek projeyle yaklaşık 500 çocuğun dengeli beslenme konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli uzman diyetisyen Aysen Arıcan Öz, sağlıklı beslenmenin çocuklarda zekâ ve beden gelişimi için çok önemli olduğunu belirterek, “Proje ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğru beslenmenin püf noktalarını anlatıyoruz. Ayrıca çocuklarımız kütüphaneyi tanıyarak kitap okuma alışkanlığı kazanıyor” diye konuştu.