SEYAKMER'de Kuşadalı çocukların şenlik coşkusu

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi.

Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları devam ediyor. Kuşadası Belediyesi ile KEGEV iş birliğinde, SEYAKMER Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik bir şenlik düzenlendi. Kuşadalı çocukların yoğun ilgi gösterdiği şenliğe Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, KEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Sözer ve KEGEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kâmil Aköz de katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan şenlikte, protokol üyeleri tarafından ilkokul öğrencilerinin geri dönüştürülebilir malzemelerden çevre temasıyla yaptıkları maketlerin bulunduğu ‘Tüketmiyorum, üretiyorum' isimli serginin açılışı yapıldı. Daha sonra sergiye katılan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

SEYAKMER'deki şenlikte öğrencilere ve ailelere Kuşadası Belediyesi Mobil İkram Aracı'ndan meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve balon dağıtıldı. Maskotlar, palyaçolar, masal kahramanları ve yüz boyama etkinliklerinin de yer aldığı şenlikte, Kuşadalı miniklere çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, “Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel'in hepinize çok selamları var. Böyle güzel bir etkinlikte çocuklarımız ve değerli aileleriyle bir araya gelmek bizleri çok mutlu etti. Güzel kentimiz Kuşadası'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine devam ediyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizler için her şeyden daha önemli. Şenliğimize katılan tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum” diye konuştu.