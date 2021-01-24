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Seyir halinde ki motosikletten düştü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde olan motordan yolcu konumunda ki şahıs düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde olan motordan yolcu konumunda ki şahıs düştü. Kazada motosikletten düşen şahıs ağır yaralandı.


Kaza, Yeniköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 SA 9708 plakalı motosiklet ile Kuşadası'ndan Yeniköy Mahallesi'ne giden motosiklet sürücüsünün arkasında oturan Mertcan D., bir anda dengesini kaybederek asfalt zeminde sürüklendi. Metrelerce sürüklenen genç, motosiklet sürücüsünün ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinci kapalı olan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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