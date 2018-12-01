Seyir halindeki araç alev aldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, seyir halindeki bir otomobilin elektrik aksamından çıkan yangın araçta büyük hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre; Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde seyreden Tahsin B. idaresindeki 35 AKV 16 plakalı aracın bir anda hem motor hem de iç kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Arabasını sağa çekerek alevler daha da büyümeden kendisini araçtan dışarı atan sürücü ile çevredekiler durumu hemen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri her hangi bir facianın yaşanmaması için ilk önce gazla çalışan otomobilin motorla gaz bağlantısı ve ardından da elektrik aksamının bağlı olduğu aküyü devre dışı bıraktı. Ekipler, bir yandan da aracın motor ve iç kısmındaki alevlere köpükle müdahale etti. Daha fazla hasar oluşmadan yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri yaptığı ilk belirlemede aracın torpido kısmının altında bulunan elektrik kablolarında kısa devre oluştuğu ve bunun da yangına sebebiyet verdiğini tespit etti. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili tutanak tanzim ederken yanan araç ise çekici yardımıyla sanayiye götürüldü.