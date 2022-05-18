Seyir halindeki kamyonda çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki kamyonun kasasında çıkan yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Olay, Ata Mahallesi Doğu Çevre Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun kasasından alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden sürücü kamyonu yol kenarına çekip araçtan indi. Rüzgarın etkisi ile alevler kısa sürede tüm kasayı sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında kamyon kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.