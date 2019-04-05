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Seyir halindeki minibüsten 43 kaçak göçmen çıktı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları minibüsün içerisinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 14’ü çocuk 43 göçmen çıktı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları minibüsün içerisinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlanan 14'ü çocuk 43 göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince yürütülen önleyici kolluk faaliyeti esnasında Söke ilçesinden Didim ilçesi istikametine seyir halinde ilerleyen bir minibüs durduruldu. Jandarma timinin şüphelenmesi üzerine durdurulan araçta yapılan kontrolde 19'u erkek, 10'u kadın ve 14'ü çocuk olmak üzere 43 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olarak tespit edilen ve aynı zamanda aracı kullanan Suriye uyruklu şüpheli, kaçamadan yakalandı.


Minibüste yapılan aramada 10 can yeleği ve çeşitli materyaller ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen göçmenlerin ihtiyaçları, jandarma ekipleri tarafından karşılandı. Gözaltına alınan organizatör adli makamlara sevk edilirken, yakalanan göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

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